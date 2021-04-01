В ГИБДД заявили, что россияне стали реже сдавать на права с первого раза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Кандидатам в водители в России в прошлом году реже удавалось сдать на права с первого раза. Об этом сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков.
"У нас этот показатель является одним из основных, он показывает качество подготовки водителей. В 2020 году процент кандидатов в водители, сдавших теоретический экзамен с первого раза, снизился на 1,5% и составил 38%, практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными средствами снизился на 1,2%, практический экзамен в условиях дорожного движения снизился на 3% и по итогам 2020 года составил 28%", - сказал он в эфире радиостанции "Милицейская волна".
В прошлом году произошло более 8 тыс. ДТП по вине автомобилистов со стажем управления до двух лет. По сравнению с позапрошлым годом их количество сократилось на 11,8%.
С 1 апреля в России экзамены на права и выдача водительских удостоверений осуществляются по новым требованиям. Ключевым изменением стало исключение проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках. Теперь сдают исключительно в условиях реального дорожного движения. Это правило касается кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Кроме того, с 1 апреля внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. При этом основанием для прекращения проведения практического экзамена может стать ситуация, когда кандидат не пристегнул ремень безопасности или использовал во время движения телефон. Также еще одним принципиальным нововведением с 1 апреля стала возможность присутствия наблюдателей в автомобиле на экзамене.