В ГИБДД заявили, что россияне стали реже сдавать на права с первого раза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Кандидатам в водители в России в прошлом году реже удавалось сдать на права с первого раза. Об этом сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков.

"У нас этот показатель является одним из основных, он показывает качество подготовки водителей. В 2020 году процент кандидатов в водители, сдавших теоретический экзамен с первого раза, снизился на 1,5% и составил 38%, практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными средствами снизился на 1,2%, практический экзамен в условиях дорожного движения снизился на 3% и по итогам 2020 года составил 28%", - сказал он в эфире радиостанции "Милицейская волна".