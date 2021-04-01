Премьер Северной Македонии сообщил о доставке вакцины "Спутник V" из Сербии

ЗАГРЕБ, 1 апреля. /ТАСС/. Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в четверг из Сербии в Северную Македонию. Об этом сообщил премьер-министр республики Зоран Заев в ходе пресс-конференции по случаю прибытия препарата в Скопье. Трансляция велась на сайте северомакедонского информационного агентства МИА .

Премьер-министр поблагодарил Сербию за помощь и подчеркнул, что она буквально спасает жизни граждан Северной Македонии. По его словам, эта партия предназначена для вакцинации медицинских работников, а также сотрудников полиции, представителей СМИ и ряда других социально значимых профессий. "Это второе пожертвование из Сербии, и для нас это является актом большой дружбы. Сербия также помогла с препаратом Pfizer, предназначенным для вакцинации наших героев, а именно медицинских работников", - заявил Заев.

Он также добавил, что Северная Македония не забудет о таком жесте Сербии. "Мой человеческий долг - призвать всех граждан присоединиться к процессу массовой вакцинации. И я, и министры подали заявку [на получение прививки] в электронном виде. Все вакцины проверены и я буду привит любой из доступных", - сообщил премьер-министр.

Кампания по вакцинации в Северной Македонии началась после того, как президент Сербии Александар Вучич 14 февраля безвозмездно передал премьеру соседней республики Зорану Заеву 4 680 доз препарата от коронавируса производства американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNtech, выделенных для сотрудников сферы здравоохранения.