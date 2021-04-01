Активисты в Нидерландах призвали власти начать использовать вакцину "Спутник V"

АМСТЕРДАМ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Акция в поддержку использования в Нидерландах российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прошла в четверг в Амстердаме. Группа акционистов во главе с концептуальным художником Роном Схрамой призвала власти страны обратить внимание на препарат, разработанный в России.

"Все мы знаем, что "Спутник V" является хорошей вакциной, - отметил Схрама в беседе с ТАСС. - Но ЕС не хочет покупать и использовать ее, несмотря на то что она эффективная и безопасная и нужна нам. Поэтому мы хотим разыграть забавные сценки, рассказывающие о том, что жители Амстердама могут быть заинтересованы в "Спутнике V". И для этого мы приехали сюда с целой "медицинской бригадой", которая будет бесплатно проводить "вакцинацию" для всех желающих".

Членами медицинской бригады выступили представители группы акционистов, носящей название Sigaristen. Всем желающим предлагалось принять участие в сценке, затем выпить чай или кофе с традиционными голландскими сладостями. Сама идея появилась спонтанно и была воплощена в жизнь буквально за два дня. "Мы хотели организовать что-то актуальное и интересное, и "Спутник" пришелся в данной ситуации как нельзя кстати", - заметил художник.

Одной из участниц мероприятия стала российская художница Светлана Тюрина, которая играла роль медсестры. В беседе с ТАСС она рассказала, что подключилась к акции совершенно случайно, и ей было очень интересно наблюдать за тем, как голландцы представляют себе российскую вакцину и как она ассоциируется с первым спутником Земли. "Спутник V" имеет большую популярность и является чем-то космическим и магическим, - заметила она. "У меня даже есть некоторые знакомые, которые готовы вакцинироваться только российской вакциной. К России где-то внутри доверия больше. Да и по СМИ распространяется много информации о побочных эффектах других вакцин, но не "Спутника", - отметила художница.

Изначально мероприятие планировалось провести на Музейной площади Амстердама, где, в том числе, располагается здание торгового представительства РФ в Нидерландах, однако оно было запрещено мэрией и полицией, поэтому активисты собрались в арт-центре NDSM. "Мы все запланировали и запросили разрешение муниципалитета, - обратил внимание Схрама. - Однако мэр Амстердама Фемке Халсема запретила проведение данной акции, пригрозив штрафом в €2,5 тыс.".