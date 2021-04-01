На Балаковской ТЭЦ-4 восстановили температуру сетевой воды

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания "Т Плюс" завершила восстановительные работы на Балаковской ТЭЦ-4. Температура воды, подаваемой для теплоснабжения города, восстановлена до нормальных значений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Саратовский филиал "Т Плюс" на Балаковской ТЭЦ-4 восстановил температуру сетевой воды для теплоснабжения города. В настоящее время станция отпускает в систему сетевую воду температурой плюс 70 градусов. Это соответствует температурному графику", - отметили там.

Ранее на сайте администрации города Балаково, в котором расположена станция, появилась информация об аварии на котле №7 турбины №7, а также о снижении температуры теплоносителя до 50 с 70 градусов. В свою очередь в "Т Плюс" сообщили, что на станции произошло срабатывание автоматической защиты на оборудовании, что сопровождалось повышенным уровнем шума.