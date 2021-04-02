{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Главный инфекционист США считает, что стране может не понадобиться вакцина AstraZeneca

Ранее газета The New York Times сообщила, что США накопили десятки миллионов доз этого препарата
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи AP Photo/Susan Walsh/Pool
Описание
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи
© AP Photo/Susan Walsh/Pool

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут обойтись без партий вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Такое мнение в четверг выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

На эту тему
AstraZeneca на паузе. Почему скандинавские страны замораживают использование препарата
AstraZeneca на паузе.

"Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения [вакцины] AstraZeneca", - приводит слова Фаучи агентство Reuters.

В марте газета The New York Times сообщила, что США накопили десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca, однако, не имея возможности пока ее использовать из-за того, что та еще не получила одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, все равно не соглашаются направить препарат в десятки стран, где он уже разрешен. После этой публикации появилась информация, что США направят партии вакцины AstraZeneca в Японию и Мексику.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
"Известия": студенты из РФ смогут участвовать в новой программе ЕС Erasmus+ с 2022 года
Бюджет программы составит €26,2 млрд
"Известия": студенты из РФ смогут участвовать в новой программе ЕС Erasmus+ с 2022 года
Читать полностью