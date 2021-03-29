AstraZeneca на паузе. Почему скандинавские страны замораживают использование препарата

"Быть или не быть, вот в чем вопрос" — эту расхожую цитату из шекспировского "Гамлета" уже давно употребляют по самым разным поводам. Однако полностью она звучит так: "Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль души терпеть удары и щелчки обидчицы-судьбы иль лучше встретить с оружьем море бед и положить конец волненьям?" При наложении на сегодняшний день, в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и жарких дискуссий вокруг разных вакцин, эти слова наполняются предельно конкретным смыслом, заключенным в образах. Где "море бед" — коронавирус, "оружие" — вакцина от компании AstraZeneca, а вопрос "быть или не быть" — прививаться ли спорной вакциной на фоне вызываемых аутоиммунных реакций, которые, предположительно, уже привели к ряду летальных исходов. Выбирают "ждать" На родине принца Гамлета, в Дании, по данным недавнего опроса, прививаться вакциной от AstraZeneca отказываются 33% респондентов, в то время как 52% ничего не имеют против нее. К сегодняшнему дню препаратом вакцинированы около 150 тыс. человек, что составляет примерно 25% от общего количества получивших первую прививку. Однако в настоящее время применение AstraZeneca в Дании поставлено на паузу, которая по планам продлится до середины апреля. Причиной для этого стала смерть пациентки от осложнений, возникших после прививки. Решено провести доскональное исследование на наличие взаимосвязи препарата и появления тяжелых побочных эффектов — тромбы и кровотечения. "Не исключено, что существует связь между вакциной (AstraZeneca) и необычной картиной заболевания с низким количеством тромбоцитов и образованием тромбов", — пояснила на пресс-конференции 25 марта представитель управления здравоохранения Таня Эриксен. По аналогичному принципу подошли к AstraZeneca и в Норвегии, где для рассмотрения всех "за" и "против" заявили время до 15 апреля. "Мы считаем, что необходимо провести больше исследований последних событий, чтобы мы могли дать наилучшие возможные рекомендации по вакцинации населения Норвегии", — пояснил директор отдела инфекционного контроля Национального института общественного здравоохранения Гейр Букхольм. До этого медики страны — также после нескольких смертей — уже изучали тромбоэмболические осложнения у привитых этой вакциной и констатировали вероятность их провоцирования.

К такому же выводу пришли и ученые в Германии: "Мы полагаем, что наиболее вероятная гипотеза состоит в том, что эта конкретная вакцина (AstraZeneca) вызывает редкую аутоиммунную реакцию, в результате которой появляются антитела, вступающие во взаимодействие с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит", — рассказал заместитель председателя немецкого Общества исследования тромбоза и гемостаза доктор Роберт Кламрот. В свою очередь Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 18 марта сообщило, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски. Но, как писали норвежские СМИ, выводы экспертов королевства о возможном влиянии препарата на иммунную систему не были учтены ЕМА. В Швеции же власти объявили о возобновлении применения вакцины для лиц 65+ после непродолжительной паузы (была с 16 марта). В минувший четверг управление здравоохранения страны пояснило это тем, что случаи фатальных побочных эффектов имели место у более молодых людей — преимущественно женщин в возрасте 30–55 лет. "Это вид побочных эффектов в виде кровотечений. Снижаются тромбоциты и повышается вероятность кровотечений. Но это может проявиться и в сочетании с тромбами. Так что это необычная, но очень серьезная картина, которая может возникнуть по многим причинам. Однако сейчас энное количество наблюдавшихся случаев соотносится по времени с вакцинацией AstraZeneca", — в то же время уточнил в интервью газете Svenska Dagbladet главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель. Трудно с уверенностью говорить о причинах различных подходов к использованию вакцины от AstraZeneca. Возможно, дело в различиях самих концептуальных отношений к проблеме и ее решению — трезвому взвешиванию плюсов и минусов, пользы и вреда или допустимых неудобств и возможных страданий людей с повышенной реакцией на лекарственные препараты. Видимо, в одном случае главное — чтобы человек получил надежную защиту от опасной инфекции без дискомфорта, в другом — идя на риски. Шведский опыт За время пандемии Швеция не раз становилась объектом пристального внимания мировой общественности. Сначала благодаря избранной ею стратегии прохождения пандемии без локдаунов, с максимальным сохранением привычного уклада жизни. Затем из-за высокого распространения инфекции — показатель в мае прошлого года достиг чуть ли не самого высокого уровня в Европе. После этого наблюдалась стабилизация ситуации, снижение до уровня ниже среднего по европейским странам. Но в последние две недели наблюдается новый всплеск и рекордный показатель в 600 выявленных случаев на 100 тыс. человек. Тогда как в среднем по Европе на 100 тыс. населения приходится 283 случая COVID-19. И если в отношении смертности от COVID-19 Швеция не особо выделяется среди стран Запада, то от своих скандинавских соседей ушла в серьезный отрыв.

Пока критика властей носит умеренный характер, видимо, сказываются особенности менталитета, а также осознание того, что нельзя раскачивать лодку во время шторма. Однако не за горами следующие парламентские выборы (в 2022 году), на которых действия властей во время пандемии могут стать серьезным аргументом оппозиции в борьбе за власть. А потому неудивителен посыл вакцинировать без проволочек всеми имеющимися препаратами в максимально сжатые сроки. Правда, вакцин все равно не хватает для завершения кампании к концу июня, как планировалось изначально, — пусть это Pfizer, Moderna или AstraZeneca, вместе взятые. Сейчас в шведских СМИ периодически можно увидеть и услышать множество объяснений специалистов, вставших на защиту AstraZeneca. Главный козырь — отсутствие летальных случаев из-за "побочки" среди тех, кому за 65 лет. "Естественно, отдельные люди могут опасаться. Но на самом деле получивших вакцину без каких-либо зарегистрированных побочных эффектов пожилых людей настолько много, что вероятность осложнений почти равна нулю", — заверяет, например, профессор вирусологии Али Миразими. А главный эпидемиолог Андерс Тегнель считает, что Швеция идет в общем тренде возобновления вакцинирования препаратом британско-шведской компании. Те, кому еще нет 65 лет и кто получил первую дозу, могут повременить со второй и спокойно дождаться результатов ведущихся исследований. Ведь у них уже есть некоторая защита от опасной инфекции. Но как бы то ни было, проблема доверия к AstraZeneca пока остается актуальной. До того как объявили о паузе в ее применении, в 17 из 21 региона страны медработники сообщали об отказе граждан прививаться этим препаратом. О каком-либо изменении общественного мнения в Швеции официальной информации нет. По данным социологической компании YouGov от 22 марта, жители Франции, Германии, Испании и Италии стали меньше доверять этой вакцине. Так, если в феврале 43% немцев выражали уверенность в безопасности этой вакцины, а 40% сочли ее небезопасной, то в марте уже 55% жителей Германии посчитали AstraZeneca ненадежной и лишь 32% уверены в ее безвредности. Во Франции к вакцине скепсис еще выше — в феврале 43% французов усомнились в ее безопасности, в то время как 33% посчитали его безвредной, в марте же недоверие углубилось до 61%. В Италии и Испании 54% и 59% жителей считали вакцину AstraZeneca надежной, но доверие к ней упало до 36% и 38% соответственно.

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