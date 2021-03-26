Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен: когда в Италии появится "Спутник V"

Премьер Италии Марио Драги поставил амбициозную задачу прививать от коронавируса по 500 тыс. человек в день. Это позволит стране соответствовать установленной ЕС планке — добиться коллективного иммунитета к концу лета этого года. Пока с 27 декабря прошлого года — единого европейского дня вакцинации — первую дозу имеющихся препаратов получили чуть менее 9 млн жителей страны, число завершивших цикл приближается к 3 млн. Ежедневно делается по 170 тыс. уколов, что вдвое больше, чем месяцем ранее. Повысить их число пока не получается по причине нехватки вакцин.

Известно, что в Европе применяются три одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препарата: американо-германский Pfizer — BioNTech, американский Moderna и шведско-британский AstraZeneca. На очереди также американская вакцина Johnson & Johnson, которая уже одобрена ЕМА и должна поступить в оборот в апреле. Ее преимущество, как отмечают, в необходимости введения только одной дозы, по сравнению с остальными, которые предполагают инъекцию в две фазы, причем с разными сроками перерыва — от четырех недель (Pfizer — BioNTech) до 8–12 недель (AstraZeneca). Однако еще до начала поставок представители Johnson & Johnson заранее предупредили о возможных задержках и сокращении объемов, оговоренных в контрактах с ЕС. По крайней мере на первом этапе — это, на самом деле, уже повторение истории. Подобная же ситуация была и с остальными вакцинами, что продемонстрировало, с одной стороны, наивную доверчивость к фармацевтическим компаниям Еврокомиссии, которая вела переговоры о закупках за все 27 стран Евросоюза, с другой — несостоятельность (осознанную или несознательную) самих этих компаний, взявших невыполнимые для себя обязательства. Вакцины разные нужны, вакцины разные важны В таких чрезвычайных обстоятельствах в Италии все настойчивее заговорили о российской вакцине "Спутник V". Причем толки начались "с низов". Итальянцы в большинстве своем готовы прививаться, лишь бы закончилась пандемия, душащая экономику и погружающая семьи в бедность. Информационная подпитка о препарате шла в основном через социальные сети. Они еще с переломного 2014 года стали источником альтернативной информации о России — отличной от той, что дают официальные СМИ с уклоном на антироссийскую линию.

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В значительной степени мнение о "Спутнике V" как об эффективной и безопасной вакцине укрепили и итальянские специалисты. Здесь сложно найти хоть одного эксперта, даже самого скептически настроенного, кто бы не высказал в той или иной мере положительное суждение о российской вакцине. Немалую роль в этом сыграла и знаковая публикация в журнале The Lancet об итогах третьей фазы исследований вакцины, но и до нее отзывы итальянских экспертов были позитивными. О возможности заказа "Спутника V" с разной степенью осторожности начинали говорить на уровне регионального руководства. Причем традиционно считающиеся пророссийскими регионы, возглавляемые представителями партии "Лига", как ни странно, проявляли большую осторожность. А одним из самых настойчивых стал Лацио Алессио Д'Амато, министр по вопросам здравоохранения столичного региона, в котором власть принадлежит Демократической партии, не самой благодушной в отношении РФ. Сегодня же стало известно, что губернатор южной области Кампания Винченцо Де Лука, представляющий ту же Демпартию, самостоятельно заключил контракт на закупку "Спутника V", но с условием, что оплатит препарат из региональных фондов, как только вакцина получит одобрение ЕМА.

Официальный Рим, признавая достоинства российского препарата, также ссылается на необходимость разрешения его применения со стороны европейского регулятора. Не поколебали эту позицию пока даже шаги некоторых европейских стран, которые решились одобрить "Спутник V" в одностороннем порядке. Национальное агентство по лекарствам (Aifa) заявляет, что никакого официального запроса о регистрации вакцины на территории Италии не поступало. Да и вряд ли сможет страна, ожидающая €209 млрд из общей европейской кассы, особо своевольничать и выбиваться из общеевропейского дисциплинарного режима. Но история показывает, что, даже находясь по другую сторону "железного занавеса", Италия получала газ из СССР, производила там автомобили и осуществляла культурный обмен в виде фильмов неореалистов и легкой эстрадной музыки Сан-Ремо. Очевидно, что и на этот раз Италия немало сделала, чтобы продавить по определению враждебную бюрократию ЕС и способствовать принятию к рассмотрению досье "Спутника V" в ЕМА. Научное проникновение Сейчас есть соглашение о производстве "Спутника V" в Италии на профильном предприятии швейцарско-итальянской компании Addiene Pharma & Biotech со штаб-квартирой в Лугано. Но в данном случае эта договоренность сугубо между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и самой фирмой — власти всех уровней демонстративно устранились от соглашения.

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Производство, правда, начнется не раньше июня, а первые коммерческие партии (для ЕС при наличии регистрации ЕМА, а если без нее, то на экспорт) появятся к концу года. Но можно сказать, что "Спутник V" все-таки уже попал в Италию, правда, по научным каналам. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, где лечили первых двух китайцев, заболевших коронавирусом в турпоездке в начале 2020 года, начал научное сотрудничество с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В рамках подписанного ими меморандума уже в апреле в Риме с участием российских специалистов должны начаться испытания "Спутника V" против различных штаммов. Надо сказать, что положительное заключение этого института придало важный импульс для продвижения российского препарата. К Спалланцани готовы присоединиться и другие авторитетные учреждения, включая миланский Государственный университет с его ведущим факультетом биомедицинских наук и больницей имени Луиджи Сакко и частные компании. Директор Института имени Спалланцани профессор Франческо Вайя заявил, что хочет попробовать комбинировать "Спутник V" с разрабатываемой в Италии вакциной Reithera, которая находится на второй стадии испытаний в его институте. Она близка российской вакцине — также сделана на основе аденовируса. Правда, в самой Reithera такие планы не комментируют. Двойная выгода Пока "Спутник V" является единственной известной вакциной от коронавируса, которая будет производиться в Италии. Премьер-министр Марио Драги недавно упомянул о заключении еще одного контракта с предприятиями американской Patheon Thermo Fisher, но подробностей о сроках и препаратах не раскрыл. В Минэкономразвития страны уже есть целый список компаний, готовых к перепрофилированию производств. В целом для организации любого подобного сложного процесса необходимо от трех до шести месяцев. Заявление о ненужности Европе "Спутника V" еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в Италии посчитали недальновидным. В стране все больше слышится предположений, что кампанию по вакцинации нужно будет повторять. И стратегический запас необходим любой стране.