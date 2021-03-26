Норвегия продлевает приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca до 15 апреля

ХЕЛЬСИНКИ, 26 марта. /ТАСС/. Норвегия продлевает приостановку вакцинации от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca до 15 апреля. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NRK со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

"Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение к 15 апреля", - сказала глава института Камилла Столтенберг.

Ранее группа норвежских ученых пришла к выводу, что препарат AstraZeneca вызывает в организме сильный иммунный ответ, в ходе которого образовавшиеся антитела могут способствовать образованию тромбов.

В марте в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своего препарата, добавив, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.

Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта. Сразу после этого о возобновлении вакцинации сообщили в Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Словении и Нидерландах.