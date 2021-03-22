"Зеленый пропуск" в ЕС: вакцинация не будет обязательной

Еврокомиссия (ЕК) представила 17 марта первый общеевропейский проект будущего сертификата вакцинации, который получил название "Зеленый цифровой пропуск" (или сертификат). "Зеленый" в данном случае не является традиционной для Европы отсылкой к альтернативной энергетике — здесь проводится ассоциация с зеленым сигналом светофора. Таким образом, в названии заложено будущее назначение этого документа — оживить трансграничные поездки, попытаться реанимировать европейскую сферу туризма как внутреннего, так и иностранного, не дожидаясь завершения пандемии. Главные вопросы Сразу ответим на три главных вопроса. Нет, вакцинация не станет обязательной для въезда в ЕС. Нет, границы скоро не откроют, а сам "зеленый пропуск" появится, по оценкам Еврокомиссии, не раньше середины июня. Нет, конкретные детали его применения пока неизвестны, а потому никто не может дать четкого ответа на вопрос, будет ли этот документ работать для лиц, вакцинированных несертифицированными в ЕС вакцинами, в частности российским "Спутником V". Да и вообще, какие именно бонусы будет давать своему обладателю будущий электронно-бумажный документ, странам ЕС еще только предстоит решить. Дополнительный вопрос: как это будет выглядеть? По желанию пользователя "зеленый пропуск" можно будет получить либо в виде электронного приложения на смартфон, либо в виде картонной "корочки". Его главным элементом в обоих случаях станет QR-код, скан которого в автоматическом режиме будет предоставлять европейским пограничникам либо турникетам на входе в ресторан, бассейн или музей всю информацию об иммунитете к COVID-19 обладателя этого документа. В любом случае медицинская информация обо всех обладателях пропуска будет храниться в базе данных, поэтому подделка документа будет бессмысленна. Граждане и резиденты ЕС смогут получить его бесплатно, порядок выдачи иностранным туристам пока не определен. Проблема разработки Предложенный Еврокомиссией проект — это лишь самая первая стадия обсуждения будущего документа, который для взаимного признания по всему Евросоюзу должен быть утвержден каждой страной ЕС.

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Евросоюз — не государство, а Еврокомиссия — не правительство, как бы ей ни хотелось им быть. ЕК имеет лишь те властные полномочия, которые страны ЕС договорились ей передать от своих национальных правительств. Согласно действующим европейским соглашениям, основная часть компетенций по определению политики в области здравоохранения каждой из 27 стран сообщества пока остается в руках национальных правительств этих государств. Именно этим, например, объясняется хаос различных карантинных и санитарных режимов, которые в каждой из стран ЕС свои и могут радикально различаться даже в соседних странах. Их устанавливает не Брюссель, единообразно по общему лекалу, а местные столицы, зачастую без всякой координации с коллегами. Еврокомиссия в этих условиях может лишь давать рекомендации. Точно так же обстоит дело и с сертификатами вакцинации. Все решения о создании таких документов принимают правительства стран ЕС, не Брюссель. Однако практическая ценность этого документа для упрощения санитарного режима поездок прямо пропорциональна тому, сколько стран будут его признавать, поэтому государства ЕС очень заинтересованы в разработке единого для всех формата. Три в одном В целом Еврокомиссия предложила весьма сбалансированную концепцию. "Зеленый пропуск" будет не просто подтверждать факт вакцинации, а соберет всю основную информацию, имеющую отношение к иммунитету человека от COVID-19. ЕК в данном случае руководствуется принципом "недискриминации по признаку вакцинирования" — то есть не хочет, чтобы документ дал вакцинированным такие возможности, которые недоступны людям без прививки. "Вакцинация не будет обязательным условием для путешествия. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, и это применимо независимо от того, привиты они или нет. Тот же принцип применяется к правам граждан, не являющихся гражданами ЕС, пребывающих или проживающих в государствах — членах ЕС и имеющих право выезжать в другие государства-члены. Цифровой зеленый сертификат облегчит осуществление этого права, в том числе с помощью сертификатов тестирования и восстановления", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

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Фактически новый документ должен будет объединять три сертификата в одном. Во-первых, собственно сертификат вакцинации, содержащий дату вакцинации и тип вакцины. Во-вторых, документ о результате и дате последнего ПЦР-теста (или серии тестов), в-третьих, бумагу о факте перенесения COVID-19 и наличия антител. На основании этих трех групп данных, владелец "зеленого пропуска" сможет воспользоваться упрощенным режимом перемещения по территории ЕС. В теории. Поскольку на данный момент никакого упрощенного режима перемещения просто не существует. Каким он станет и как он будет работать, государствам ЕС еще предстоит договориться. "Спутник V" примете? Вопрос о том, будет ли "зеленый пропуск" ЕС признавать российскую или китайскую вакцины, которые пока не сертифицированы в Евросоюзе, оставлен без однозначного ответа. Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. "Это (техническая работа по внедрению сертификатов — прим. ТАСС) также позволит расширить возможность распространения на совместимые сертификаты, выданные в третьих странах", — поясняется в заявлении ЕК. Кроме того, страны — члены Евросоюза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества. "Страны-члены получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС", — говорится в документе. Иными словами, пока предполагается, что государства ЕС, которые остро зависят от иностранного туризма, либо страны, которые в национальном качестве сертифицируют "Спутник V", на своей территории смогут признавать документы о прививке российской вакциной у себя. Однако сможет ли эта информация вноситься в общеевропейский "зеленый пропуск" — неясно. Впрочем, российская вакцина уже проходит процесс сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (ЕМА), и хотя ей, в отличие от западных вакцин, Еврокомиссия не предлагает оформления по ускоренной процедуре, к июню, когда страны ЕС должны договориться о всех модальностях "зеленого пропуска", "Спутник V" с высокой вероятностью уже будет разрешен для широкого использования в Евросоюзе. Сертификату нужна вакцинация Впрочем, чтобы документ о вакцинации обрел смысл, страны ЕС должны как минимум провакцинировать значительное количество населения и хотя бы несколько смягчить крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Европе. Иначе границы с Евросоюзом просто не откроют сами иностранные государства, дабы не подвергать опасности своих туристов.

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