Ученые нашли еще один камень в уникальном алмазе-матрешке из Якутии

ЯКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые научно-исследовательского геологического предприятия (НИГП) алмазодобывающей компании "Алроса" обнаружили еще один камень внутри уникального алмаза-матрешки, добытого в Нюрбинском районе Якутии. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба компании.

"Ученые НИГП обнаружили во внутреннем алмазе алмаза-матрешки еще один алмаз - и он тоже матрешка, - говорится в сообщении. - Вполне возможно, нам предстоит открытие еще не одной пары алмазов внутри этого поистине уникального алмаза".

Как уточнили в компании, алмаз обнаружили при дополнительном исследовании минерала, добытого в 2019 году.

Алмаз-матрешка, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, добыли в Якутии в 2019 году на Нюрбинском ГОКе. Алмаз весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8 4,9 2,8 мм. "Ведутся подсчеты массы вновь обнаруженного алмаза в алмазе в алмазе-матрешке", - добавили в компании.

По данным экспертов, добытый в Нюрбинском районе алмаз встретился впервые за всю историю алмазодобычи. Обычно в подобных случаях одни минералы замещаются другими без образования полости. В то же время, в алмазах бывают некрупные газожидкие включения, но пустоты такого объема в кристаллах еще никогда не встречались. Возраст алмаза-матрешки, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.