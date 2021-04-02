В Нидерландах выявили пять случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca

ГААГА, 2 апреля. /ТАСС/. Пять случаев тромбоза, сопровождаемого снижением количества тромбоцитов в крови, выявлено в Нидерландах после использования вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в пятницу голландский центр Lareb, изучающий риски применения лекарственных средств.

По данным организации, тяжелые случаи тромбоза имели место через 7-10 дней после вакцинации, и все они были выявлены у женщин в возрасте от 25 до 65 лет. В этот период в Нидерландах было вакцинировано около 400 тыс. человек вакциной AstraZeneca. У трех из этих женщин была зафиксирована обширная эмболия легких, одна из них умерла.

"Ситуация в Нидерландах сопоставима с ситуацией в остальной Европе, - отметили в Lareb. - Как и в других странах, речь идет о тяжелых формах тромбоза в комбинации с резким снижением количества тромбоцитов в крови".

Доклад голландских специалистов по данной проблеме направлен в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и будет включен в продолжающееся исследование возможных осложнений после вакцинации, проводимое регулятором.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины компании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов при нарушении свертываемости крови, однако спустя некоторое время большинство стран возобновили применение препарата. В EMA считают, что вакцина, теперь называемая Vaxzevria, является безопасной и эффективной, а преимущества от ее использования перевешивают риски.