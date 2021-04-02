СЭП поддержала законопроект об участии в заседаниях судов с помощью телефонов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Судебно-экспертная палата РФ поддерживает законопроект, который разрешит участвовать в заседаниях судов посредством видеоконференций с личных телефонов и планшетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

"Для судебно-экспертного сообщества реализация этой инициативы стала бы настоящим спасением. В последние годы судебные эксперты все чаще оказываются заложниками ситуации, когда их ставят в известность о необходимости давать пояснения по проделанной экспертизе в рамках судебного процесса буквально накануне заседания. При этом эксперт может находиться вообще в другом регионе по другому делу, и он не может все бросить и приехать в суд, поскольку проведение экспертизы предусматривает присутствие представителей обеих сторон, по согласованию с которыми заранее назначается дата обследования объекта", - сказал президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

По данным СЭП РФ, по 85% судебных дел экспертов вызывают в суд для дачи пояснений. "Эксперт сообщает о невозможности присутствовать на заседании суда, и оно в результате откладывается на месяц, а то и на два. Так затягиваются дела, а суды становятся перегружены. В сложившейся ситуации использование возможности удаленного участия в суде посредством мобильных устройств решило бы эту проблему", - добавил Шульженко и отметил, что необходимо будет проработать механизм верификации участников, чтобы исключить возможности злоупотребления и подлога.

1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на заседании кабмина, что правительство России обсуждает проект закона, который разрешит участвовать в заседаниях судов посредством видеоконференций с личных телефонов и планшетов. По словам премьер-министра, вынесенный на рассмотрение кабмина законопроект закрепляет в законодательстве возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме и позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе.