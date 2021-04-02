Британский журнал считает, что "Спутник V" может помочь наладить отношения России и Запада

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" может помочь преодолеть трудности в отношениях России и стран Запада. Такое мнение изложено в статье, опубликованной в пятницу на сайте британского еженедельника The Spectator .

Как пишет издание, на этой неделе в ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждались перспективы регистрации "Спутника V" в ЕС, возможных поставок и совместного производства этого препарата в Европе. Это, по мнению автора статьи, может говорить о том, что в ближайшее время излишне политизированное отношение в некоторых европейских столицах к российской вакцине может измениться к лучшему. На фоне третьей волны эпидемии в ЕС и нехватки препаратов других производителей Еврокомиссия может заключить с Москвой договоренности о поставках российской вакцины. Как отмечено в публикации, это могло бы открыть дорогу к "дипломатическому сближению" ЕС и РФ, заинтересованность в котором демонстрировали Франция и ФРГ, но которому сопротивляются Польша и страны Балтии.

В статье подчеркивается, что многие зарубежные и особенно британские СМИ демонстрировали повышенный скепсис, а порой и враждебность в отношении российской разработки, однако в свете появления все новых подтверждений эффективности и безопасности препарата "любые новые попытки отмахиваться от "Спутника V" будут выглядеть еще более политизированными, чем предыдущие". Ожидаемая регистрация российской вакцины в ЕС может стать важным сигналом для британских властей о необходимости активизировать дипломатические усилия на континенте, где в последнее время упало доверие к вакцине, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, говорится в материале.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами 59 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V".