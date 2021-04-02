Более 47 млн россиян прошли осмотры на наличие онкозаболеваний в 2020 году

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 47 млн жителей России, несмотря на пандемию коронавируса, прошли осмотры на наличие онкологических заболеваний в 2020 году, 1 млн граждан направили в медучреждения для получения необходимой медпомощи по данному профилю. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

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"В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" более 47 млн человек осмотрено на наличие онкологических заболеваний и 1 млн человек были направлены в специализированные медицинские организации для оказания им необходимой медицинской помощи. Хочу обратить внимание, что, несмотря на пандемию, медицинская помощь онкологическим больным оказывалась в плановом режиме", - сказала она.

Голикова рассказала, что в прошлом году в 63 регионах страны создано 139 региональных центров амбулаторной онкологической помощи, введены в эксплуатацию три центра протонно-лучевой терапии. Всего в стране сейчас действуют 280 региональных центров амбулаторной онкологической помощи в 72 регионах страны.

"Центры оснащены полным спектром оборудования, обеспечены кадрами, а также имеют в своей структуре дневные стационары для проведения химиотерапии. За 2020 год химиотерапию в таких центрах получили более 148 тыс. онкологических больных. Кроме того, в отделениях амбулаторной онкологической помощи химиотерапию получали еще почти 79 тыс. человек. Всего пролечено более 227 тыс. граждан", - отметила она.

Другие проекты

В рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2020 году были переоснащены или дооснащены медицинским оборудованием 137 региональных сосудистых центров и 223 первичных сосудистых отделения, оказывающих помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. "В 2020 году в регионах страны реализованы мероприятия по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, что позволило обеспечить лекарственными препаратами в амбулаторных условиях 450 тыс. наших граждан", - отметила вице-премьер.

Также в рамках реализации нацпроекта " Демография" на базе организаций 20 пилотных регионов были внедрены корпоративные программы укрепления общественного здоровья, в 24 регионах созданы 26 испытательных лабораторных центров, укомплектованных оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ и пищевых добавок.

"Для обеспечения доступности социального обслуживания для граждан старшего поколения введены в эксплуатацию 15 стационарных организаций социального обслуживания. В 2021 году планируется ввод еще 10 объектов. С опережением плана реализуются мероприятия системы долговременного ухода в пилотных регионах", - сообщила Голикова.

Также создаются кабинеты охраны репродуктивного здоровья подростков. "И здесь я также хочу обратить внимание, что, несмотря на пандемию, почти 3 млн подростков 15-17 лет прошли медицинские осмотры детскими врачами урологами-андрологами и акушерами-гинекологами", - заключила она.