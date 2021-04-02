Использование во Франции вакцины AstraZeneca привело к трем новым случаям тромбоза

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Три новых случая тромбоза выявлены во Франции после использования вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщило в пятницу французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM). Согласно его данным, из этих трех случаев, произошедших в период с 19 по 25 марта, два завершились летальным исходом.

Таким образом, с начала стартовавшей в декабре кампании по вакцинации, в стране "зафиксированы 12 случаев вызванных вакцинами тромбозов, из которых четыре завершились смертью пациентов", сообщило агентство.

Его эксперты отметили, что речь идет об "атипичных тромбозах", то есть поражении крупных вен, по большей части мозга, но также желудочной полости, что является зонами, атипичными для образования тромбов. Эти тромбозы, считают специалисты, могли быть вызваны снижением количества тромбоцитов в крови, либо нарушением свертываемости крови.

Это же французское санитарное агентство уже предупреждало неделю назад о существовании риска образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca. Теперь оно сообщило населению, что подтверждает свой прежний диагноз - "возможности возникновения редких случаев образования тромбов". В то же время оно напомнило и о мнении Европейского агентства лекарственных средств (EMA), эксперты которого считают, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками.

Все случаи такого тромбообразования, отмеченные во Франции, наблюдались через девять дней после прививок и в основном у женщин, не имевших ранее склонности к подобным заболеваниям. Девять из них моложе 55 лет, три - в возрасте старше 55 лет. В связи со сложившейся ситуацией французское санитарное агентство рекомендует всем тем, кто будет плохо чувствовать себя в течение более трех дней после прививки, немедленно обращаться к врачам. Симптомы могут выражаться в трудности дыхания, возникновении болей в грудной клетке, отеках ног, болях в брюшной полости, сильных головных болях, нарушении зрения, появлении темных пятен на месте инъекции.