Президент Аргентины после положительного теста на коронавирус подчеркнул важность вакцин

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес, тест на коронавирус которого показал положительный результат, выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от коронавируса. Об этом он заявил в субботу интернет-порталу Infobae .

"Вакцина действует. Нужно ей прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо", - сказал Фернандес, который в январе этого года привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

По его словам, в настоящее время у него нет симптомов болезни. "Анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты, и Фредерико (лечащий врач президента Фредерико Сааведра) сказал мне, что я могу ходить и ездить на велосипеде в маске", - сказал Фернандес.

В ночь на субботу аргентинский лидер написал в Twitter, что он сделал тест на антигены, так как у него болела голова и немного поднялась температура. Анализ показал положительный результат. Президенту сделали еще два теста, чтобы подтвердить диагноз и определить штамм вируса.