Аргентинские медики исключили заражение президента новым штаммом коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апреля. /ТАСС/. Штамм коронавируса, которым заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не соответствует новым более опасным вариантам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы государства.

"Было проведено секвенирование генома SARS-CoV-2. Идентифицированный штамм (B.1.1.1) не соответствует ни одному из новых вариантов, которые сейчас распространяются и вызывают беспокойство", - говорится в сообщении, подписанном лечащим врачом президента Федерико Сааведрой.

По его словам, у Фернандеса по-прежнему отсутствуют симптомы заражения. "Течение болезни легкое", - говорится в докладе.