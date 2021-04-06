{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аргентинские медики исключили заражение президента новым штаммом коронавируса

Лечащий врач Альберто Фернандеса сообщил, что у того по-прежнему отсутствуют симптомы заражения

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апреля. /ТАСС/. Штамм коронавируса, которым заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не соответствует новым более опасным вариантам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы государства.

"Было проведено секвенирование генома SARS-CoV-2. Идентифицированный штамм (B.1.1.1) не соответствует ни одному из новых вариантов, которые сейчас распространяются и вызывают беспокойство", - говорится в сообщении, подписанном лечащим врачом президента Федерико Сааведрой.

По его словам, у Фернандеса по-прежнему отсутствуют симптомы заражения. "Течение болезни легкое", - говорится в докладе.

В Чили заявили, что система здравоохранения страны близка к коллапсу из-за COVID-19
Президент Себастьян Пиньера признал, что правительство "допускало ошибки" в борьбе с пандемией, но заявил, что власти "никогда не недооценивали угрозу" коронавируса
Читать полностью