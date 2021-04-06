Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за пьяное вождение

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Существующие меры ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде недостаточны, Госдума в ходе весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит ужесточение наказаний за это правонарушение. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя массовое ДТП с участием блогера Эдварда Била.

"Совершенно очевидно, существующего механизма воздействия на таких лихачей недостаточно. Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были. Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Думы напомнил, что депутаты уже приняли меры по ужесточению наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде. "По итогам за прошлый год как число правонарушений, так и количество их жертв снизилось. В течение весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрим вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Все эти шаги должны уменьшить аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя", - добавил Володин.