Словакия завершила лабораторные исследования "Спутника V"

ПРАГА, 6 апреля. /ТАСС/. Лабораторные исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в Словакию 1 марта, завершены, и их итоги могут быть объявлены уже вторник. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова.

"Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий в Словакии роль фармацевтического регулятора, завершил лабораторные испытания "Спутника V", - отметила она. - Результаты могут быть объявлены уже сегодня. Это должно быть сделано по согласованию с министерством здравоохранения республики".

Решение о возможности применения в Словакии не зарегистрированной в Евросоюзе вакцины принимает Минздрав, сказала Юркемикова. Других подробностей она не сообщила, но не исключила возможности, что итоги лабораторных исследований "Спутника V" могут быть объявлены и в более поздний срок, если так решит руководство Минздрава.

Между тем словацкая газета SME 1 апреля сообщила, что у национального фармрегулятора появились определенные возражения по поводу "Спутника V". Покупка вакцины вызвала правительственный кризис в Словакии и привела к отставке премьера Игора Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи, который в начале марта выдал разрешение на ее использование в республике. Крайчи в бытность главой Минздрава заявлял, что применение препарата в стране должно начаться во второй половине марта, но пока этого не произошло.

Согласно изданию, возможность использования в Словакии "Спутника V" руководство Государственного института по контролю лекарств обсуждало в конце прошлой недели с новыми премьер-министром Эдуардом Хегером и министром здравоохранения страны Владимиром Ленгварским.