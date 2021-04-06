Песков: темы обращений общественных организаций в госорганы зависят от их повестки дня

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Кремль не берется оценивать темы обращений различных общественных организаций в те или иные госорганы. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я воздержусь от каких-либо комментариев в отношении действий общественных организаций, я только скажу, что, безусловно, они имеют право на определенное мнение и они имеют право на обращения в соответствующие органы, исходя из своего мнения", - сказал представитель Кремля. На его взгляд, общественные организации "действуют абсолютно законно". "Являются ли это действиями, которые идут со знаком плюс, или со знаком минус, - это не нам судить", - отметил Песков. Он полагает, что на просьбы общественных организаций дать оценку тех или иных событий, последует оценка из органов, которым адресованы обращения.

Пресс-секретарь главы государства при этом высказался о темах обращений общественных организаций, среди которых, в частности, было обращение АНО "Ветеранские вести" в следственные органы с просьбой проверить песню певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении". "У всех же разная повестка дня: Кто-то занимается более субстантивными делами, которая действительно актуальна для большинства граждан, кто-то занимается менее субстантивными делами, такими как песня будущей участницы "Евровидения", - заметил Песков. По его мнению, "каждая организация действует по своему усмотрению". "Это их дело, мы не будем вмешиваться", - указал представитель Кремля.

Он согласился с мнением, что выбор песни для "Евровидения" не является первоочередной темой повестки дня. "Все-таки вряд ли можно концентрировать все свое внимание на подобном конкурсе, который явно не имеет отношения к нашей повседневной жизни и к первоочередным задачам", - считает Песков.