{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обвиняемый в убийстве жены главный нефролог Петербурга оставил должность

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что нового специалиста назначат на вакантный пост в ближайшее время
На эту тему
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. Что известно о деле Земченкова
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, который обвиняется в убийстве своей супруги, по собственной инициативе покинул должность главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комитета.

"На основании личного заявления, поступившего в комитет по здравоохранению, главный внештатный специалист-нефролог Александр Земченков освобожден от занимаемой должности. Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Земченкова задержали на прошлой неделе в Петербурге и обвинили в убийстве жены. Суд заключил мужчину под стражу.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации как средства передачи медицинской информации
Требование сертификатов может способствовать сокращению распространения инфекции, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан
Читать полностью