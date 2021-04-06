Обвиняемый в убийстве жены главный нефролог Петербурга оставил должность

Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. Что известно о деле Земченкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, который обвиняется в убийстве своей супруги, по собственной инициативе покинул должность главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комитета.

"На основании личного заявления, поступившего в комитет по здравоохранению, главный внештатный специалист-нефролог Александр Земченков освобожден от занимаемой должности. Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Земченкова задержали на прошлой неделе в Петербурге и обвинили в убийстве жены. Суд заключил мужчину под стражу.