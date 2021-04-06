Кировская спортшкола возобновит занятия на других площадках после обрушения крыши манежа

ТАСС, 6 апреля. Спортивная школа "Вересники" планирует возобновить занятия на альтернативных площадках после обрушения части крыши легкоатлетического манежа в Кирове, рассказал во вторник журналистам директор спортшколы Андрей Рудин.

Днем 4 апреля в спортивном комплексе "Вересники" города Кирова во время соревнований частично обрушилась крыша. Как сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев, обрушение произошло на участке 5 на 4 м. В результате никто не пострадал. Здание манежа не эксплуатируется.

"Тренировочный процесс спортивной школы будет возобновлен в ближайшее время на других спортивных объектах региона, а также на открытых спортивных площадках", - сказал Рудин.

По его словам, в спортивном комплексе "Вересники" завершила работу специальная комиссия, созданная по факту разрушения участка крыши в легкоатлетическом манеже. Комиссия приняла решение о проведении двух строительных экспертиз. Первая из них до 11 апреля выдаст заключение о степени и причинах разрушения, а также объемах работ, необходимых для восстановления разрушенной кровли и устранения других последствий обрушения. Вторая экспертиза назначена с целью обследования всей кровли легкоатлетического манежа для подтверждения возможности ее безопасной эксплуатации, она завершится через месяц.

После получения заключения экспертизы собственник объекта - ООО "Газпром инвестгазификация" - начнет ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочный срок выполнения работ - 3-4 недели. До начала работ образовавшийся проем в крыше законсервируют, чтобы защитить имущество и строительные конструкции от осадков. Также Рудин рассказал, что в течение 2021 года спортивный комплекс передадут в собственность Кировской области.

По словам директора спортшколы, еще в 2019 году администрация легкоатлетического манежа обнаружила деформацию профильного листа на участке кровли, где впоследствии произошло обрушение. Собственник объекта провел независимую экспертизу, по итогам которой было выдано разрешение на дальнейшую эксплуатацию манежа при условии, что уровень снега не будет превышать 60 см в местах деформации. Служба эксплуатации манежа в течение двух лет контролировала уровень снежного покрова, 4 апреля 2021 года уровень снега на крыше легкоатлетического манежа находился ниже максимально допустимого уровня.

О комплексе

Комплекс "Вересники" является крупнейшим спортобъектом области, включает легкоатлетический манеж и бассейн. Спортивная школа для детей, функционирующая на базе спортивного комплекса "Вересники", начала свою работу в сентябре 2020 года.