Капитан судна "Порт Мэй" попросил разрешения зайти в порт на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля. /ТАСС/. Капитан российского судна "Порт Мэй", задержанного на севере Камчатки из-за долгов судовладельца перед экипажем, обратился к капитану порта Петропавловск-Камчатский с просьбой о разрешении зайти в порт для пополнения запасов. Об этом говорится в письме капитана судна Олега Косолапова к капитану порта Ивану Бунину, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас оказать нам всесторонне максимальное содействие в разовом разрешении на переход на внутренний рейд Петропавловска-Камчатского для пополнения запасов дизельного топлива, пресной воды и продуктов питания, которые уже на исходе и которых далеко не хватит для десятидневного, а со штормовым запасом и двенадцатидневного, перехода в порт Находка", - говорится в письме.

В письме уточняется, что судовых запасов продуктов питания осталось до 11 апреля, при питании крупами и постными супами их хватит до 15 апреля, также на судне имеется запас пресной воды в объеме 6 тонн при суточном расходе 2-2,5 тонны, а запас дизельного топлива, которое обеспечивает жизнедеятельность всего судна, составляет 7,5 тонн при суточном расходе 1,1 тонны. "В портпункте Тиличики нет реальных возможностей и мощностей для пополнения всех вышеперечисленных припасов по причинам дороговизны, весьма ограниченной и сложной доставки и их частичного отсутствия", - говорится в письме.

Ранее председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов, ссылаясь на коллективное обращение моряков, сообщил ТАСС, что долг судовладельца ООО "Вип Строй Холдинг" перед экипажем за три месяца составляет 1,85 млн рублей. Дальневосточное следственное управление на транспорте СУ СК РФ начало проверку по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты морякам "Порт Мэй".

Теплоход "Порт Мэй" работает под российским флагом, судно построено в 1992 году в Турции. Судно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Экипаж судна - 17 человек, все россияне, жители Дальнего Востока. Год назад теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.