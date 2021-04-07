Мужчины на снегоходах, которых искали на Камчатке, вышли на связь

ТАСС, 7 апреля. Двое мужчин на снегоходах, чьи поиски на Камчатке вели спасатели и полиция, вышли на связь и самостоятельно добрались до базы отдыха. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, сообщили в среду ТАСС в Главном управлении МЧС России по региону.

"Мужчины нашлись. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в МЧС.

По информации спасателей, мужчины позвонили по спутниковому телефону. Оказалось, что они находились в кальдере вулкана Горелого. Спасательная группа решила отправиться им навстречу, но мужчины самостоятельно добрались до одной из баз отдыха.

Двое мужчин 3 апреля выехали на снегоходах из поселка Термального Елизовского района в сторону Верхне-Опалинских термальных источников и должны были прибыть домой 4 апреля. Однако в назначенный день они не появились, а их телефоны оказались вне зоны доступа. Сообщение об исчезновении мужчин поступило спасателям 5 апреля от супруги одного из пропавших. С утра 6 апреля спасатели и полиция вели поиски.