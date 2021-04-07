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Пандемия COVID-19

Лавров заявил, что РФ готова поставлять вакцины от коронавируса на транспарентной основе

Министр иностранных дел отметил, что Россия как один из лидеров в области глобального здравоохранения продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия готова содействовать государствам в поставках и производстве вакцин от коронавируса на транспарентной основе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.

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"Приоритет на данном этапе - вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая. Соглашения о поставках наших препаратов достигнуты с более чем 50 государствами. В ряде стран запущено производство "Спутник V", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что Россия как один из лидеров в области глобального здравоохранения продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19: "Будем и впредь помогать пострадавшим государствам - как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Накопленный нами потенциал противодействия инфекциям позволил в сжатые сроки разработать и запустить в производство вакцину "Спутник V".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПакистанРоссияПандемия COVID-19
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