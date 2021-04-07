Экоактивисты в Лондоне разбили окна банка Barclays в ходе акции против ухудшения климата

ТАСС, 7 апреля. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") в среду организовали очередную акцию протеста в Лондоне и разбили окна банка Barclays. Как сообщает агентство Reuters, протестующие разбили окна в штаб-квартире банка Barclays.

По данным агентства, активисты пришли к зданию банка с плакатами, а также наклеили на фасад надпись "В случае чрезвычайной климатической ситуации - разбить окно". В Extinction Rebellion заявили, что акция направлена против капиталистической системы и роли финансового сектора в ухудшении климатической ситуации.

Как указывает Reuters, полиция уже начала задерживать людей.

На прошлой неделе активисты в рамках протестного акта облили краской черного цвета здание штаб-квартиры Банка Англии.

Природозащитное движение Extinction Rebellion, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В апреле и октябре 2019 года активисты устраивали двухнедельные протесты в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Тысячи активистов были задержаны полицией.