В регионы России поставили около 250 тыс. комплектов "Эпиваккороны"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Около 250 тыс. комплектов вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" поставлено в регионы России. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Массовая вакцинация началась в апреле 2021 года. В регионы поставлено порядка четверти миллиона комплектов "Эпиваккороны". Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели", - говорится в сообщении.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.