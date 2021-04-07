Чехия ждет заключения ЕМА по "Спутнику V"

ПРАГА, 7 апреля. /ТАСС/. Чехия ожидает регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в среду в ходе представления сотрудникам национального министерства здравоохранения нового руководителя ведомства Петера Аренбергера, сменившего на посту Яна Блатного. Трансляцию вели чешские телеканалы.

"Смена на министерском посту не связана со "Спутником V" [Блатный отказался разрешать его использование в Чехии], - сказал Бабиш. - "Спутник V" проходит процесс одобрения на уровне ЕМА. Мы, конечно же, будем ждать решения ЕМА".

Ранее, однако, президент Милош Земан заявлял, что именно позиция Блатного - противника применения в Чехии не зарегистрированных в Евросоюзе вакцин - стала причиной его отставки. Президент напомнил, что только за последние сутки в десятимиллионной республике умерли 160 пациентов с COVID-19.

Напутствуя назначенного ранее в среду министром здравоохранения 62-летнего дерматовенеролога Петера Аренбергера, Земан призвал нового руководителя ведомства предпринимать усилия для увеличения числа эффективных вакцин в стране. "Кто противодействуют этим усилиям, несет ответственность за смерти жителей Чехии [от COVID-19]", - подчеркнул президент.