Пожилые и маломобильные жители Липецкой области смогут привиться от коронавируса на дому

ЛИПЕЦК, 8 апреля. /ТАСС/. Пожилые жители Липецкой области смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции на дому. Об этом сообщил в четверг на заседании регионального оперативного штаба глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Необходимо уделить вакцинации старшего поколения особое внимание, в том числе организовать для них прививки на дому",- сказал Артамонов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации, речь идет, прежде всего, о тех пожилых гражданах, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти в пункты вакцинации, и в местных поликлиниках об этом известно. "Также прививку на дому могут сделать и маломобильные жители области старше 18 лет", - заметили в пресс-службе.

В рамках заседания Артамонов также поддержал идею главы областного управления Роспотребнадзора Владимира Бондарева по обращению к работодателям, чтобы в день прививки они давали своим сотрудникам отгул. Однако предупредил руководителей предприятий и организаций от "перегибов". "Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов, не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки - увольнение", - подчеркнул глава региона. По его словам, люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает вакцина, какие есть противопоказания и как подготовиться к прививке. Все эти аспекты, заметил Артамонов, лежат именно в плоскости активного информирования, а не "самодеятельности" чиновников и работодателей.

Между тем, глава областной администрации заметил, что несмотря на фиксируемое медиками снижение заболеваемости коронавирусом, полностью снимать действующие в регионе ограничения власти пока не намерены. "Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, в ближайшее время в регионе отменять не будут", - заключил Артамонов.