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Врачи рассказали о состоянии ребенка, на которого напал мужчина с ножом в Красноярске

Его жизни ничего не угрожает

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Жизни девятилетнего мальчика, на которого в подъезде дома в Красноярске напал мужчина с ножом, ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

" [Ребенок] госпитализирован. Медицинская помощь оказана, угрозы жизни нет", - сообщил представитель министерства.

В четверг мужчина в подъезде одного из домов Красноярска напал на ребенка и ранил его ножом в шею. Подозреваемый 1974 года рождения задержан. По предварительным данным, два ребенка шли в гости в квартиру одного из домов на улице Молокова в Советском районе Красноярска. На одного из них напал пьяный мужчина. Подозреваемого помог задержать местный житель, удерживавший злоумышленника до приезда полиции.

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РоссияКрасноярский край
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