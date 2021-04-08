В Нидерландах запретили вакцинировать людей младше 60 лет препаратом AstraZeneca

ГААГА, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов приняло решение, что лица младше 60 лет не будут прививаться вакциной Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Для предотвращения возможных рисков для здоровья люди младше 60 лет будут прививаться вакцинами других производителей", - заявил он. Таким образом, одобрена рекомендация Совета по вопросам здравоохранения при правительстве страны.

Решение об ограничении применения Vaxzevria в Нидерландах было принято еще 2 апреля, однако являлось временным.

По словам министра, вакцина безопасна для людей старше 60 лет. В этой возрастной группе риск смерти от коронавируса гораздо выше, чем риск смерти от тромбоза, который может быть очень редким побочным эффектом Vaxzevria. Кроме того, решение принято на основе того, что осложнения в основном были зафиксированы у людей младше 60 лет.

В среду Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов является возможным осложнением и должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины производства AstraZeneca. При этом регулятор ЕС счел, что преимущества использования вакцины продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. Однако некоторые страны сообщества приняли решение разрешить препарат только лицам старше 60 лет.