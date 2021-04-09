СМИ: власти Гонконга отложили заказ вакцины AstraZeneca

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Гонконга отложили планы закупки 7,5 млн доз вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post .

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Основная причина заключается в том, что у нас уже достаточно запасов [других вакцин]", - цитирует издание секретаря (министра) по вопросам здравоохранения Софию Чэнь.

Она отметила, что "в этом году нет необходимости" в поставках препарата AstraZeneca, несмотря на то, что с этой компанией еще в прошлом году было подписано предварительное соглашение о закупке 7,5 млн доз.

Источник в правительстве сообщил, что речь не идет об аннулировании заказа, но поставка будет отложена до тех пор, пока производитель не доработает свою вакцину и не повысит ее эффективность против южноафриканского штамма коронавируса. Местные эксперты также высказывали озабоченность случаями образования тромбов среди привившихся препаратом AstraZeneca в Европе.

В настоящее время для вакцинации в Гонконге используются препараты CoronaVac производства китайской компании Sinovac и Comirnaty, который закупается у германского предприятия BioNTech и распространяется при участии китайского партнера Fosun Pharma.

В качестве третьего средства планировалась AstraZeneca, при этом местным жителям дали возможность самим выбирать тип бесплатной вакцины. В настоящее время, как сообщила София Чэнь, местные власти также "присматриваются к вакцинам нового поколения", которые способны обеспечивать защиту против мутировавших разновидностей коронавируса. Министр не уточнила, о каких конкретно препаратах идет речь.