Финляндия хотела бы установки общей для ЕС возрастной границы для вакцины от AstraZeneca

ХЕЛЬСИНКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Финляндии хотели бы, чтобы ЕС установил общую возрастную границу для вакцинации от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции глава канцелярии министерства социальных дел и здравоохранения Кирси Вархила.

"Финляндия хотела бы, чтобы в ЕС была установлена общая возрастная граница для использования вакцины от AstraZeneca, [но] это представляется сложным. Если граница высокая, это означает также, что темпы вакцинации будут более медленными", - сказала она.

Финляндия в конце марта возобновила вакцинацию препаратом от AstraZeneca людей старше 65 лет. Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостанавливал использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины производства AstraZeneca. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению таких побочных эффектов.