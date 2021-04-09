Задержанного в Ростове-на-Дону журналиста Игоря Хорошилова отпустили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Журналист Игорь Хорошилов, задержанный накануне сотрудниками МВД в Ростове-на-Дону, отпущен. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий.

"Для нас на данный момент, как для союза журналистов, задача выполнена - человек на свободе, человек в доступе <...> Мы не следственные органы, чтобы расследовать, но нам важно, чтобы права журналиста соблюдались. На данный момент с этим вроде бы все в порядке", - сказал он.

По словам Вишневецкого, сейчас с Хорошиловым работает адвокат.

8 апреля стало известно о задержании ростовского журналиста Игоря Хорошилова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Хорошилова задержали сотрудники МВД. По информации местных СМИ, причиной задержания журналиста послужила его профессиональная деятельность.