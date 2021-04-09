Около 20 сотрудников ОБСЕ привьются вакциной "Спутник V" на территории России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская сторона приняла просьбу руководства ОБСЕ предоставить сотрудникам организации возможность привиться от коронавируса, около 20 человек, работающих на территории Ростовской области, будут привиты препаратом "Спутник V". Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На прошлой неделе началась вакцинация сотрудников группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк российско-украинской границы, речь идет о вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V". С такой просьбой к нам обратилось руководство непосредственно ОБСЕ. Эта просьба была рассмотрена положительно. Около 20 сотрудников ОБСЕ из 15 стран, которые работают на территории Ростовской области, будут привиты российской вакциной", - сказал она.

Захарова подчеркнула, что это один из первых случаев, когда сотрудники ОБСЕ, имеющей полевые присутствия в 16 государствах-участницах, получили возможность организованно вакцинироваться от коронавируса. Группа ОБСЕ работает в России с июля 2014 года, она ведет наблюдение и докладывает о ситуации на двух российских пунктах пропуска на участке границы с Украиной, которая не находится под контролем Киева.

"Вопреки регулярным информационным вбросам со стороны украинских властей за все время работы группы не было зафиксировано никаких фактов переброски на Украину российских воинских формирований или военной техники", - указала официальный представитель МИД РФ.