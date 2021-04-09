В Словении отменят комендантский час и ослабят режим карантина

ЛЮБЛЯНА, 9 апреля. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение об отмене ночного комендантского часа и существенном смягчении карантинных ограничений после завершения общенационального локдауна 12 апреля. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

По словам министра, с понедельника будет отменен действовавший в период с 22:00 до 05:00 по местному времени (с 23:00 до 06:00 мск) комендантский час, впервые введенный 20 октября 2020 года. Кроме того, правительство вернется к системе "светофора", предусматривающей постепенную отмену карантинных ограничений по мере улучшения эпидемиологических показателей.

В частности, со следующей недели вся территория Словении окажется в красной фазе, предусматривающей открытие горнолыжных курортов, непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров, музеев и библиотек. Также станет вновь возможным проведение семинарских занятий в университетах и тренировок на свежем воздухе с участием до 10 человек.

При этом целевые показатели для перехода республики в следующую, оранжевую фазу карантина, фактически уже достигнуты: среднее число заразившихся коронавирусом за последние 7 дней составляет 932 при лимите в одну тысячу, а количество госпитализированных с тем же диагнозом - 618 при пороге в 1 тыс. пациентов. Это означает, что властям вскоре придется отменить запрет на поездки между регионами страны, а также разрешить работу непродовольственных гипермаркетов и летних веранд кафе.

Правительство Словении объявило об ужесточении режима карантина в период с 1 по 11 апреля на фоне продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом. До окончания локдауна останутся закрытыми все образовательные учреждения и большинство предприятий сферы услуг. Под запрет попали любые собрания людей, сохраняется действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час, а передвижение по стране ограничено регионом проживания. При этом запреты на поездки не распространяются на привитых вакцинами компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca, а также людей, перенесших инфекцию в последние шесть месяцев.