Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Рудольфа Фурманова

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Основатель и директор театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов навсегда останется в памяти прекрасным театральным организатором и настоящим мастером своего дела. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу в связи со смертью режиссера.

"Глубоко опечалена известием о кончине народного артиста РФ Рудольфа Давыдовича Фурманова. Уход из жизни Рудольфа Давыдовича - большая потеря для отечественной культуры. Коллеги и друзья ценили его за душевную щедрость, оптимизм и жизнелюбие. Почитатели таланта Рудольфа Давыдовича запомнят его как профессионала, полностью отдавшего себя искусству и людям", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Она отметила, что Фурманов подарил зрителям много тепла и радости, был бесконечно предан профессии и созданному им театру "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.

"Светлая память о Рудольфе Давыдовиче сохранится в наших сердцах. Он навсегда останется для нас замечательным человеком, прекрасным театральным организатором и настоящим мастером своего дела", - написала спикер Совфеда. Она передала соболезнования родным и близким артиста.

Продюсер и режиссер Рудольф Фурманов умер в Петербурге на 83-м году жизни. Его смерти предшествовало многомесячное лечение от последствий коронавируса.