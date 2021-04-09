В России откроют 20 центров компетенций при вузах для содействия в трудоустройстве

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 апреля. /ТАСС/. Центры компетенций планируется создать в России при высших учебных заведениях для определения навыков студентов и помощи в их ориентации на конкретные должности при будущем трудоустройстве. До конца 2021 года планируется создать 20 таких центров, сообщил руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля на площадке Всероссийского семинара "На одной волне с университетами" в образовательном центре Сириус в пятницу.

"До конца текущего года мы планируем открыть не менее 20 центров на базе ведущих российских университетов. В них мы создадим процедуру оценки и построения профилей управленческих и деловых компетенцией для десятков тысяч студентов, которые обратятся в такие центры", - сказал Гужеля.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко пояснил, что на данный момент соискатели при заполнении резюме указывают навыки, которыми они обладают по своему субъективному мнению, при предлагаемой системе у соискателей будет иметься на руках определенный документ в виде подтверждения того, что он обладает какими-либо конкретными компетенциями.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что оценка компетенций будет проводиться с помощью тестирований. У студентов будут выявлять навыки, в освоении которых есть успех, будущие специалисты смогут делать на них больший упор при учебе. Кроме того, о компетенциях того или иного выпускника будут иметь большее представление потенциальные работодатели.

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" в пятницу подписала соглашения о сотрудничестве с 35 ведущими российскими вузами и университетами. Семинар "На одной волне с университетами" посвящен сотрудничеству с вузами в рамках проектов платформы "Россия - страна возможностей", а также внедрению в университеты "Центров компетенций". В мероприятии приняли участие ректоры и представители 86 российских университетов, еще 89 подключились к мероприятию дистанционно.