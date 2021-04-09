"Справедливая Россия - За правду" выступила за запрет дистанционного обучения в школах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" поддерживает законопроект о запрете дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях. Об этом говорится в принятой в пятницу резолюции экспертного совета фракции справороссов в Госдуме, с которой ознакомился ТАСС.

"В целях сохранения здоровья учащихся и недопущения снижения качества общего образования принять проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", ограничивающий применение общеобразовательными организациями дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования", - указывается в тексте.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете применения дистанционных технологий в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Согласно документу, "при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается". Исключение предлагается сделать для случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями, режимом повышенной готовности, при которых допускаются занятия "с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий".