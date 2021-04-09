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Пандемия COVID-19

В Италии объяснили резкий прирост числа жертв пандемии включением ранее не учтенных данных

Официальный представитель Минздрава Сицилии сообщил, что истинное число летальных исходов за минувшие сутки составило 460, а не 718

РИМ, 9 апреля. /ТАСС/. Резкое увеличение числа умерших из-за коронавируса в оглашенных в пятницу данных статистики объясняется включением в них ранее не учтенной информации с Сицилии, уточнил официальный представитель Минздрава республики. По его словам, истинное число летальных исходов за минувшие сутки составило 460, а не 718.

"Реальное число скончавшихся не 718, а 460. К этому числу добавлены 258 жертв при пересчете данных за предыдущее время на Сицилии", - приводит слова представителя Минздрава Джанни Рецца агентство ANSA.

Всего в стране с начала пандемии умерли 113 579 человек. Максимальное число летальных исходов - более 900 - было зафиксировано в конце марта прошлого года в разгар первой волны заражений.

Ранее сообщалось, что на Сицилии начато расследование в отношении министра регионального правительства по вопросам здравоохранения, который подал в отставку именно в связи с подозрением в укрывательстве реальной ковидной статистики на острове. В частности, итальянские СМИ сообщали, что в одном из прослушанных телефонных разговоров из материалов дела чиновники говорили о необходимости "размазать немного число умерших".

Теги
ИталияПандемия COVID-19
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