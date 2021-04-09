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Пандемия COVID-19
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В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом

Это наибольший показатель с начала года

РИМ, 9 апреля. /ТАСС/. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки достигло 718, что является наибольшим показателем с начала года. Такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки Минздрава республики.

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Всего в стране с начала пандемии умерли 113 579 человек. Максимальное число летальных исходов - более 900 - было зафиксировано в конце марта прошлого года в разгар первой волны заражений.

За истекшие сутки были выявлены 18 938 новых случаев заражения на основе почти 363 тыс. тестов, включая анализы по экспресс-технологии. Всего с начала пандемии число инфицированных достигло 3 736 526, из которых 3 086 586 человек выздоровели.

Власти заявляют о замедлении темпов распространения коронавируса, однако считают преждевременным любое послабление ограничительных мер. 

Теги
ИталияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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