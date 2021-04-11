Принц Чарльз считает, что его отец был бы тронут, как весь мир отреагировал на его смерть

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз считает, что его отец герцог Эдинбургский Филип был бы тронут тем, как весь мир отреагировал на известие о его смерти. Об этом сын королевы Елизаветы II рассказал в субботу в эфире британского телевидения, выступая от имени всей королевской семьи.

"Мой дорогой папа был особенным человеком, который, как я думаю, больше всех был бы изумлен реакцией [на его смерть] и теми трогательными словами, которые были сказаны про него. Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент этой тяжелой потери и в это особенно грустное время", - сообщил 72-летний принц Чарльз, говоря на камеру без каких-либо заранее подготовленных записей.

"Как вы можете себе представить, моей семье и мне неимоверно не хватает моего отца. Его очень любили и уважали, прежде всего, я могу себе представить, что он был бы сильно тронут, что так много людей здесь, по всему миру и в странах Содружества наций разделяют нашу потерю и наше горе", - сказал наследник престола. Чарльз добавил, что герцог Эдинбургский на протяжении 70 лет своей жизни "преданно служил королеве, семье и стране, но также всем странам Содружества наций". Речь идет о добровольном объединении государств, в которые входят 54 государства - Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский "мирно ушел из жизни" утром в Виндзорском замке. Вслед за этим на имя королевы Великобритании стали поступать телеграммы со словами поддержки со всего мира. Свои соболезнования выразили лидеры России, США, Китая, европейских стран, Папа Римский и многие другие. На сайте Букингемского дворца была открыта виртуальная книга соболезнований, а люди уже второй день несут цветы к Букингемскому дворцу, Виндзорскому замку, посольствам Великобритании по всему миру.

За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филипа назначены на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. До момента похорон в Великобритании действует общенациональный траур.