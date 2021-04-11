{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер принц Филип

Принц Чарльз считает, что его отец был бы тронут, как весь мир отреагировал на его смерть

Герцог Эдинбургский на протяжении 70 лет своей жизни "преданно служил королеве, семье и стране", отметил наследник британского престола

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз считает, что его отец герцог Эдинбургский Филип был бы тронут тем, как весь мир отреагировал на известие о его смерти. Об этом сын королевы Елизаветы II рассказал в субботу в эфире британского телевидения, выступая от имени всей королевской семьи.

На эту тему
Боевой офицер и муж Ее Величества. Памяти принца Филипа
Боевой офицер и муж Ее Величества.

"Мой дорогой папа был особенным человеком, который, как я думаю, больше всех был бы изумлен реакцией [на его смерть] и теми трогательными словами, которые были сказаны про него. Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент этой тяжелой потери и в это особенно грустное время", - сообщил 72-летний принц Чарльз, говоря на камеру без каких-либо заранее подготовленных записей.

"Как вы можете себе представить, моей семье и мне неимоверно не хватает моего отца. Его очень любили и уважали, прежде всего, я могу себе представить, что он был бы сильно тронут, что так много людей здесь, по всему миру и в странах Содружества наций разделяют нашу потерю и наше горе", - сказал наследник престола. Чарльз добавил, что герцог Эдинбургский на протяжении 70 лет своей жизни "преданно служил королеве, семье и стране, но также всем странам Содружества наций". Речь идет о добровольном объединении государств, в которые входят 54 государства - Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский "мирно ушел из жизни" утром в Виндзорском замке. Вслед за этим на имя королевы Великобритании стали поступать телеграммы со словами поддержки со всего мира. Свои соболезнования выразили лидеры России, США, Китая, европейских стран, Папа Римский и многие другие. На сайте Букингемского дворца была открыта виртуальная книга соболезнований, а люди уже второй день несут цветы к Букингемскому дворцу, Виндзорскому замку, посольствам Великобритании по всему миру.

За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филипа назначены на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. До момента похорон в Великобритании действует общенациональный траур.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияФилип, герцог ЭдинбургскийЧарльз, принц УэльскийУмер принц Филип
Пандемия COVID-19
Еврокомиссар считает, что "Спутник V" в случае допуска придет в ЕС "слишком поздно"
Тьерри Бретон полагает, что EMA изучит "Спутник V" и даст корректную оценку, но одобрение не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве
Еврокомиссар считает, что "Спутник V" в случае допуска придет в ЕС "слишком поздно"
Читать полностью