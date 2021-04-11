В Чехии почти половина желающих привиться от COVID-19 хочет получить "Спутник V"

ПРАГА, 11 апреля. /ТАСС/. Почти половина жителей Чехии, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться российским препаратом "Спутник V", если бы местное министерство здравоохранения предоставило разрешение на его использование в стране без регистрации в Евросоюзе. Такие итоги опроса чешского населения распространило в воскресенье агентство социологических исследований STEM/MARK.

Желание пройти вакцинацию "Спутником V" выражают 46,6% граждан - преимущественно мужчины, жители Чехии в возрасте от 60 до 75 лет, а также проживающие в восточной части республики. Между тем 53,4% опрошенных воздержались бы от предложения привиться препаратом, не прошедшим регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Опрос был проведен в начале апреля по заказу чешской газеты Mladá fronta DNES. В нем приняли участие 1 000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет, проживающие во всех регионах Чехии. Социологи также пришли к выводу, что число желающих привиться от коронавируса в республике увеличивается. Пройти вакцинацию хотят около 60% жителей, что значительно больше, чем в Словакии, Венгрии и Польше.

В Чехии, где ощущается острый недостаток вакцин, процесс вакцинации начался 27 декабря прошлого года. Первую дозу препарата получили 1 344 526 жителей республики. Из них полный цикл вакцинации прошли 692 274, что составляет около 6,5% населения 10-миллионной страны.

В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Чешские власти выражают заинтересованность в скорейшей регистрации "Спутника V" в ЕМА.