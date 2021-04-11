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Пандемия COVID-19
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ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 "Мир-19"

По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, препарат прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе агентства.

"Роспатент выдал патент государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется "Мир-19". Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК", - говорится в сообщении.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

"В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2", - отметили в ФМБА.

В агентстве добавили, что 10 апреля в научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья института ФМБА об этом препарате. В своем исследовании авторы оценили противовирусный эффект лекарства в отношении коронавирусной инфекции в экспериментах in vitro и in vivo.

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РоссияПандемия COVID-19
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