В Южной Корее возобновят вакцинацию людей младше 60 лет препаратом AstraZeneca

ТАСС, 11 апреля. Республика Корея с понедельника возобновит вакцинацию людей младше 60 лет препаратом британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявила, что вакцинация препаратом AstraZeneca, временно приостановленная и отложенная с 8 апреля, продолжится по плану с 12 апреля", - говорится в тексте.

Согласно заявлению, в связи с тем, что вакцинирование граждан является важной составляющей борьбы с пандемией и снижения количества смертей от коронавируса, рекомендуется в кратчайшие сроки восстановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Однако в тексте подчеркивается, что граждан младше 30 лет не будут прививать указанной вакциной. Такое решение основано на выводах Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что для данной возрастной категории возможные риски, связанные с развитием тромбоза, превышают пользу от вакцинации.

7 апреля органы здравоохранения Южной Кореи приостановили использование вакцины компании AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за побочных эффектов в виде появления тромбов в сосудах. 8 апреля премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн приказал медицинским органам страны изучить выводы EMА о вакцине о AstraZeneca.

По состоянию на 8 апреля с начала 26 февраля в стране кампании по иммунизации вакциной AstraZeneca были привиты 903 074 человека. На настоящий момент в Республике было зафиксировано три случая возникновения тромбов, только один из которых был связан с вакциной AstraZeneca. Тем не менее, данный случай не попадал под определение ЕМА о побочных эффектах после прививки, так как не было зарегистрировано снижение уровня тромбоцитов.