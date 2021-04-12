ЯКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Якутска возобновил работу в штатном режиме, перенесенные рейсы начали прибывать в столицу Якутии. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба аэропорта.

В воскресенье по метеоусловиям, а также в связи с закрытием аэропорта на регламент с 14:00 (08:00 мск) воскресенья до 04:00 (22:00 мск 11 апреля) понедельника прибытие пяти рейсов было перенесено на 12 апреля.

"Несмотря на последствия сильного снегопада аэропорт Якутска работает в штатном режиме. Службы аэропорта эти два дня работали в круглосуточном усиленном режиме, взлетно-посадочная полоса оперативно расчищалась и была готова к приему и отправке воздушных судов даже во время сильной метели. Авиакомпании, принявшие решение отложить рейсы в Якутск, начали прибывать в аэропорт начиная с 05:00 (23:00 мск 11 апреля) 12 апреля", - сообщили в аэропорту.

Аэропорт уже принял и обслужил рейсы авиакомпании S7 из Москвы и Новосибирска. Рейсы авиакомпании "Якутия" из Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга ожидаются во второй половине дня.

Циклон, пришедший в центральную Якутию со стороны Охотского моря, принес аномальные снегопады. Норма осадков была превышена в несколько раз. 10 апреля только за сутки выпало 6,4 мм, за ночь с 10 на 11 апреля выпало 6 мм. Власти Якутска ввели в воскресенье режим повышенной готовности в городе. Как сообщили в понедельник в телеграм-канале мэрии столицы республики, в ночь с 11 апреля на 12 апреля с улиц Якутска вывезено 2 тыс. кубометров снега.