Меркель вакцинируется от коронавируса в ближайшее время

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель вакцинируется от COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер привьется в самом скором времени и проинформирует затем об этом общественность", - сказал он.

В воскресенье газета Bild сообщила, что Меркель отменила запланированную на воскресенье запись на прививку от коронавируса, которую ей должны были сделать в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. По информации издания, ранее на имя канцлера была сделана запись. Дата рождения полностью совпадала с датой рождения действующего канцлера - 17 июля 1954 года. Однако затем в спешном порядке запись была отменена через распространенную в Германии платформу планирования встреч и направления пациентов Doctolib.

Как отметила Bild, вероятной причиной отмены стало состоявшееся в воскресенье важное заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. На нем обсуждался в том числе вопрос, кто возглавит список от консерваторов на предстоящих выборах в Бундестаг.

Меркель всегда говорила о том, что вакцинируется от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в ФРГ порядку. Сейчас она, учитывая возраст (66 лет), претендует на прививку от коронавируса. Единственным членом нынешнего правительства, кто сделал ее, пока остается министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф используют препарат от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca.