В Австрии представили архивную аудиозапись беседы Гагарина с жителями Вены в 1962 году

ВЕНА, 13 апреля. /ТАСС/. Уникальная архивная аудиозапись общения советского космонавта Юрия Гагарина с жителями Австрии во время его визита в Вену в 1962 году прозвучала в день 60-летия со дня его полета в космос. Запись из архива Австрийской центральной библиотеки физики в Вене представила в понедельник вечером в своем эфире венская радиостанция "Radio RU", вещающая на немецком и русском языках.

Гагарин вместе с женой Валентиной посетил Австрию 10-15 мая 1962 года, почти через год после своего космического полета. Программа его пребывания включала посещение нескольких городов, встречи с австрийским руководством и общественностью. Как отмечается, запись сделана 12 мая 1962 года во время его выступления перед аудиторией в обсерватории "Урания" в Вене.

На записи публика тепло приветствует Гагарина продолжительными аплодисментами. Космонавт через переводчика выступил с докладом, а затем успел ответить на 11 вопросов аудитории. "Я всегда буду с благодарностью слушать тех людей, которые будут вспоминать меня именно как человека, проникшего в космос с мирными целями, сугубо научными целями, чем тех, которые будут говорить о том, что это имело какое-то военное приложение или военные цели", - признавался советский космонавт в этой беседе.

Он также рассказал, что после своего космического полета не отказался от мысли о том, что слетает в космос еще не раз, а также "с большим удовольствием полетел бы в космос в экипаже, в котором находились бы и американцы, и англичане, и австрийцы, и немцы, представители других народов".

"Для нас очень ценно, что такие уникальные материалы на только сохранились в австрийских архивах, но и мы можем использовать их в эфире. Судя по газетным статьям тех лет, которые выходили во время визита Гагарина в Австрию, легко понять, что интерес к приезду советского космонавта был огромным", - отметила в беседе с ТАСС главный редактор радиостанции Юлия Эггер.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.