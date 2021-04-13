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Пандемия COVID-19

Посол России в Аргентине привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

Дмитрий Феоктистов рассказал, что не наблюдает побочных эффектов после применения вакцины

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апреля. /ТАСС/. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщило в понедельник диппредставительство.

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"Самочувствие [после прививки] нормальное. Побочные эффекты не наблюдаются", - сказали в посольстве.

В диппредставительстве также сообщили, что "вакцина была получена от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и не относится к партиям, предназначенным для Аргентины". "Теперь мы надежно защищены и сможем продолжить эффективно отстаивать интересы нашей страны на дальних рубежах", - отметил Феоктистов, поблагодарив РФПИ и его главу Кирилла Дмитриева.

На прошлой неделе министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала, что в стране уже началась вторая волна пандемии. К настоящему моменту в стране выявлено 2 551 999 случаев заражения, из них 19 437 за последние сутки. Умерли 57 957 человек.

Теги
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