Глава МЧС России выразил соболезнования родным пожарного, погибшего в Петербурге

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарного, который погиб при тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Министр МЧС России выразил соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при тушении пожара в административно-производственном здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим пожарным и родным и близким погибшего сотрудника", - сказали в пресс-службе, отметив, что пожарные России скорбят о гибели боевого товарища.

Пожар на Невской мануфактуре, как отметили в МЧС, начался днем в понедельник. Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из горящего здания, когда произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. "Во время тушения пожара и спасения людей трое пожарных пострадали. Командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий погиб", - добавили в ведомстве.

На службе в МЧС России погибший пожарный был с 2010 года. За все годы службы неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров, спасение людей, награжден ведомственными наградами.